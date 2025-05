Biennale del mare visite gratuite al Cisternone e all' acquedotto Leopoldino | come prenotare

Biennale del mare e dell'acqua", l'evento promosso dal Comune di Livorno che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni. Per questo, la manifestazione non rappresenta solo. 🔗 Livornotoday.it - Biennale del mare, visite gratuite al Cisternone e all'acquedotto Leopoldino: come prenotare A partire dal 14 maggio, prenderà il via "Blu Livorno. Biennale del mare e dell'acqua", l'evento promosso dal Comune di Livorno che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni.

Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa - Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’Open Week sulla Salute della Donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda gli ospedali Bollino Rosa di cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. 🔗lanazione.it

Bari, visite gratuite in occasione della “Running Heart“: elettrocardiogramma e analisi glicemia - Sabato 5 aprile in Parco 2 Giugno a Bari, nelle fasce orarie 10/13:30 e 15:00/18:30, tutte le cittadine e i cittadini baresi e non, avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a screening cardiologico e diabetologico. Inoltre riceveranno in omaggio un “bancomheart”, cartella clinica... 🔗baritoday.it

Just the woman I am: la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport, visite gratuite, prevenzione e musica - Just the woman I am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge... 🔗torinotoday.it

Biennale del Mare di Livorno: visite a Cisternone e Acquedotto Leopoldino. Come prenotarle - LIVORNO I monumenti dell’acqua aprono le porte per la Biennale del Mare. E scatta la possibilità di prenotare la visita dal 5 maggio. Grazie ad Asa sarà possibile entrare nel Cisternone e conoscere le ... 🔗msn.com

Biennale del mare e dell’acqua “Blu Livorno”, online il sito con il programma - Blu Livorno. Biennale del mare e dell’acqua – da mercoledì 14 a sabato 17 maggio 2025 – è l’evento promosso dal Comune di Livorno, affiancato da importanti stakeholder pubblici e privati, che mette al ... 🔗livornopress.it