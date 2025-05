Biella rissa tra quattro uomini davanti a un bar | licenza sospesa e Daspo Willy per tutti i coinvolti

rissa a Biella porta alla sospensione della licenza di un bar per mancata segnalazione alle forze dell'ordine. 🔗 Notizie.virgilio.it - Biella, rissa tra quattro uomini davanti a un bar: licenza sospesa e Daspo Willy per tutti i coinvolti Unaporta alla sospensione delladi un bar per mancata segnalazione alle forze dell'ordine. 🔗 Notizie.virgilio.it

Biella, rissa in un bar: quattro persone ricevono il Daspo Willy - BIELLA – Negli ultimi giorni, la polizia è intervenuta per sedare una rissa scoppiata all’esterno di un bar. Nell’episodio sono rimaste coinvolte quattro persone: due residenti in città, insieme a un ... 🔗quotidianopiemontese.it

Rissa fuori da un bar a Biella, Daspo Willy per 4 persone - Una rissa di fronte a un bar di Biella ha coinvolto quattro persone: uno straniero e un italiano, entrambi residenti in città e di mezza età, oltre a un giovane di 27 anni e un uomo di 40 provenienti ... 🔗rainews.it

Rissa di notte a Biella, rimane ferito un 45enne marocchino - Rissa di notte a Biella, rimane ferito un 45enne marocchino. Intervento della questura e dei carabinieri sul posto ... 🔗laprovinciadibiella.it