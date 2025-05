' Bici in Comune' | arrivano i fondi ministeriali per promuovere la mobilità dolce

Comune di Pisa ha partecipato al bando 'Bici in Comune', un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Il progetto era rivolto a tutti.

Bici in Comune, arrivano i finanziamenti ai progetti per la mobilità sostenibile in 471 Comuni italiani - Sono circa 500 i Comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica 🔗ilgiornale.it

Nuovi fondi al Comune per l'utilizzo delle bici, i progetti previsti - Il Comune di Messina segna un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio, aggiudicandosi il bando nazionale “Bici in Comune” promosso da Sport e Salute. Grazie a questo successo, la città potrà beneficiare di un finanziamento di 113.000 euro... 🔗messinatoday.it

Il Comune di Chiusi della Verna tra i vincitori del bando "Bici in Comune" - Un finanziamento per Chiusi della Verna per sviluppare mobilità ciclistica e cicloturismo. Il Comune del Casentino è risultato tra i vincitori del bando "Bici in Comune" che è stato promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani per favorire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto... 🔗arezzonotizie.it

Bici in Comune, arrivano i finanziamenti ai progetti per la mobilità sostenibile in 471 Comuni - Tutte e 20 le Regioni italiane avranno almeno un progetto finanziato, con il 45% dei finanziamenti che andrà al Nord, il 31% del Sud e nelle Isole ed il 24% nelle regioni centrali. La provincia di Tor ... 🔗gazzetta.it

Mobilità: Bici in comune, arrivano i finanziamenti ai progetti sostenibili in 471 comuni italiani - Roma, 28 apr 15:05 - (Agenzia Nova) - L'Italia vuole investire in mobilità alternativa, dolce e sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale. È il dato ... 🔗agenzianova.com

“Bici in Comune”. In arrivo a Messina oltre 100mila euro per la mobilità ciclistica - MESSINA. Il Comune di Messina si aggiudica il bando nazionale “Bici in Comune” promosso da Sport e Salute, grazie al quale la città potrà beneficiare di un finanziamento di 113.000 euro destinato a pr ... 🔗letteraemme.it