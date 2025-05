Biasin | Milan ecco il paradosso Sarri? Vi dico io il profilo ideale

Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sul possibile arrivo di Maurizio Sarri 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Biasin: “Milan, ecco il paradosso. Sarri? Vi dico io il profilo ideale” Fabrizio, giornalista e tifoso nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sule sul possibile arrivo di Maurizio

Le notizie più recenti da fonti esterne

Biasin spiazza: «Calcio in crisi? Ecco cos’è successo a Juve e Milan». Poi la battuta su Inzaghi - di RedazioneFabrizio Biasin non usa giri di parole e spiazza tutti dopo l’eliminazione delle italiane in Champions, spunta la battuta su Simone Inzaghi Fabrizio Biasin ha analizzato – tramite il suo seguitissimo profilo X (ex Twitter) – l’eliminazione di Milan, Juve e Atalanta dalla recente edizione Champions League (rispettivamente grazie agli insuccessi inanellati contro Feyenoord, Psv e Bruge). 🔗internews24.com

Milan Inter, Biasin svela le formazione: «Ecco chi schiera Inzaghi». Sorpresa in attacco, Barella… - di RedazioneMilan Inter, il giornalista Fabrizio Biasin svela le scelte di Simone Inzaghi per questa sera, ecco chi schiererà il tecnico per il derby di Milano Milan Inter, ormai una manciata d’ore o poco più ci separano dal derby di Milano, in programma questa sera alle ore 21 in punto e valido per la prima semifinale di Coppa Italia. A tal riguardo, proprio in previsione dell’incontro, tramite il suo profilo X il giornalista Fabrizio Biasin ha svelato le possibili scelte di Simone Inzaghi per la stracittadina. 🔗internews24.com

Milan, la gestione di Leao sta diventando un paradosso: tra campo e mercato, ecco cosa può succedere - Il Milan ringrazia Leao e fa un primo passo per cercare di uscire da una crisi che rischiava di riscrivere la storia del club rossonero. Il... 🔗calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Biasin: “Milan, ecco il paradosso. Sarri? Vi dico io il profilo ideale”; Biasin: “Inzaghi già esonerato, lo ha capito anche lui. Può salvarsi solo se…”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Biasin attacca Furlani: «Cosa sta facendo esattamente? Questa mossa di Cardinale mi lascia perplesso» - Biasin attacca Furlani: «Cosa sta facendo esattamente? Questa mossa di Cardinale mi lascia perplesso». Le ultimissime sui rossoneri Fabrizio Biasin, nel corso del suo solito editoriale per TMW, ha ana ... 🔗milannews24.com

Nuovo DS Milan, Biasin punzecchia Furlani! Sull’AD rossonero l’ha detto veramente - Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così della ricerca del nuovo DS in casa Milan: PAROLE – «Furlani sta cercando ... Lo sapevano tutti, anche Furlani. Ecco perché la trattativa tra le ... 🔗milannews24.com

Biasin: "Paratici e il Milan sono promessi sposi. Con De Zerbi in panchina" - Paratici e il Milan sono promessi sposi, anzi, già amanti limonerecci. Ormai è il segreto di Pulcinella: l’ex bianconero è il prescelto di Furlani che, a sua volta è il favorito di patron Cardinale ... 🔗milannews.it