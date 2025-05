Bianca Balti emozionata durante il taglio ai capelli | “È la prima volta dopo che sono ricresciuti”

Bianca Balti ha condiviso l'emozione del suo primo taglio ai capelli, che le stanno ricrescendo dopo la chemioterapia alla quale ha dovuto sottoporsi dopo aver scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. 🔗 Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram,ha condiviso l'emozione del suo primoai, che le stanno ricrescendola chemioterapia alla quale ha dovuto sottoporsiaver scoperto di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio. 🔗 Fanpage.it

Mahmood e Bianca Balti tornano a sorpresa a Sanremo 2025 durante la serata finale: cosa faranno - Per il finale della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, è previsto il ritorno di due grandi personaggi di questa kermesse: Bianca Balti e Mahmood. I due avranno un ruolo importante in questa puntata, ecco cosa faranno. La serata conclusiva del Festival di Sanremo 2025, in programma sabato 15 febbraio, promette emozioni uniche con il ritorno di due protagonisti d'eccezione: la supermodella Bianca Balti e il cantautore Mahmood. 🔗movieplayer.it

Bianca Balti e Mahmood tornano a Sanremo 2025: cosa faranno durante la finale del 15 febbraio - Mahmood e Bianca Balti tornano a Sanremo 2025. L'annuncio di Carlo Conti alla conferenza di presentazione della finale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bianca Balti emozionata: «Taglio un po' i capelli, è la prima volta dopo che sono ricresciuti» - Dopo il dramma della diagnosi, l'intervento e le pesanti cure Bianca Balti è tornata a sorridere. La top model continua la sua battaglia contro il tumore alle ovaie ma la parte più... 🔗leggo.it

