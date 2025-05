Beukema Juve | si raffredda la pista per il centrale del Bologna C’è un altro club italiano sulle sue tracce ecco l’ultima indiscrezione

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, il Napoli vuole fortemente Beukema del Bologna, con il difensore che è stato a lungo accostato al calciomercato Juve nel corso della sessione di gennaio di calciomercato. Contatto diretto tra Giovanni Manna e il padre-agente del giocatore. Ancora nessun contatto tra i club, ma l'olandese è il primo obiettivo per rinforzare la difesa dei partenopei, che ha già preso Marianucci.

