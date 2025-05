Bergamo cuore dell’artigianato lombardo | oltre 67 mila addetti ma manca personale

In vista del 1° Maggio, Festa del Lavoro, dall'Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia ha pubblicato un un focus che fotografa lo stato di salute, e le sfide, dell'artigianato e delle micro-piccole imprese (MPI) della nostra provincia nel triennio 2021-2024. La Lombardia si conferma 1ª regione italiana per valore aggiunto artigiano, pari al 20 % del totale nazionale. L'artigianato lombardo conta 486 mila lavoratori, pari all'11% degli occupati totali, fondamentali per la realizzazione del 5,7% del valore aggiunto del territorio e della quota più alta, del 20%, della ricchezza realizzata da tutto l'artigianato della penisola. L'ultimo anno segna per la Lombardia un trend positivo dell'occupazione (+0,8%, pari a 37mila lavoratori in più). È dalle micro-piccole imprese (MPI) che scaturisce oltre la metà (52,8%) della domanda di lavoro.

Bergamo cuore giovane dell’artigianato lombardo con 67 mila addetti - La Lombardia si conferma come prima regione italiana per valore aggiunto artigiano, pari al 20% del totale nazionale. L’artigianato lombardo conta 486 mila lavoratori, pari all’11% degli occupati totali, fondamentali per la realizzazione del 5,7% del valore aggiunto del territorio e della quota più alta, del 20%, della ricchezza realizzata da tutto l’artigianato della penisola. L’ultimo anno segna per la Lombardia un trend positivo dell’occupazione (+0,8%, pari a 37mila lavoratori in più). 🔗bergamonews.it

Manifattura, a Bergamo nel 2024 produzione negativa. Industria meglio dell’artigianato, pesa l’instabilità internazionale - Nell’ultima parte dell’anno qualche segnale di ripresa per la manifattura orobica c’è, soprattutto se si guarda all’industria, con un 2025 davanti, però, che tra crisi geopolitiche e incertezze commerciali si preannuncia davvero difficile da interpretare. È la sintesi che emerge dai dati pubblicati dalla Camera di Commercio di Bergamo relativi all’industria e all’artigianato orobico, in riferimento al IV trimestre del 2024. 🔗bergamonews.it

Perugia, al via la Grande Fiera di Pasqua: artigianato e sapori fino a Pasquetta nel cuore dell’acropoli - Ha preso ufficialmente il via nel centro storico di Perugia la Grande Fiera di Pasqua, giunta alla nona edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Fare Facendo con il patrocinio del Comune, animerà il cuore dell’acropoli fino a lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, con una ricca proposta di artigianato, enogastronomia e piccolo commercio. L’inaugurazione si è svolta venerdì 18 aprile in Piazza Italia, alla presenza di Fabrizio Croce, assessore comunale al turismo, e di Marco Brilli, presidente dell’associazione organizzatrice. 🔗laprimapagina.it

