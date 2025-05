Beregazzo con Figliaro auto in fiamme in un box nella notte | evacuate quattro persone e un cane

nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio a Beregazzo con Figliaro, dove un’autovettura ha preso fuoco all’interno di un box situato in via Gaiada. L’allarme è scattato attorno all’1.30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, rendendo necessario l’immediato intervento. 🔗 Quicomo.it - Beregazzo con Figliaro, auto in fiamme in un box nella notte: evacuate quattro persone e un cane Attimi di pauratra giovedì 1 e venerdì 2 maggio acon, dove un’vettura ha preso fuoco all’interno di un box situato in via Gaiada. L’allarme è scattato attorno all’1.30, quando lehanno iniziato a propagarsi, rendendo necessario l’immediato intervento. 🔗 Quicomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clusone (Bergamo), cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada, identità da accertare – VIDEO - Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un cadavere completamente carbonizzato all’interno di un abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone, in pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese: spari e auto in fiamme - Oggi, mercoledì 9 aprile, un commando di almeno 8 persone ha posizionato e incendiato tre auto rubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con una ruspa all’interno di un magazzino a San Giuliano Milanese. Sul caso stanno indagando i carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Attimi di paura sulla A24 per una donna con bambino a bordo, auto in fiamme - Attimi di panico, nella mattina di domenica 6 aprile, intorno alle 11.30, al chilometro 63+800 dell'autostrada A24, in direzione L'Aquila - Pescara, per via di un'auto, andata a fuoco. A bordo del mezzo viaggiavano una donna, che è riuscita a fermarsi sulla corsia di emergenza, e un bambino... 🔗ilpescara.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Beregazzo con Figliaro, auto in fiamme in un box nella notte: evacuate quattro persone e un cane; Piccolo furgone prende fuoco a Beregazzo con Figliaro; Allarme a Beregazzo, prende fuoco un furgone; Auto in fiamme lungo la Lomazzo-Bizzarone FOTO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Beregazzo, i carabinieri recuperano un grosso pick-up rubato a Varese: attrezzi da scasso e indumenti all’interno - sono stati insospettiti dall’insolita presenza di un veicolo in sosta a Beregazzo con Figliaro in via dell’Industria. I militari hanno così proceduto al controllo del mezzo, un Fiat Fullback ... 🔗ciaocomo.it

Beregazzo, pick up rubato ad Angera ritrovato con attrezzi da scasso. Forse usato per furti e rapine - Beregazzo con Figliaro, 16 aprile 2025 – E’ stato notato da una pattuglia dei carabinieri di Olgiate Comasco, parcheggiata lungo via dell’Industria a Beregazzo con Figliaro: un Fiat Fullback ... 🔗msn.com