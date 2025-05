Benvenuti a borgo | istituzioni associazioni imprese e università si incontrano l’8 maggio a Sutri per confrontarsi su borghi e sostenibilità

Sutri, 2 maggio 2025 – ??ECOmmunity, agenzia che si occupa di organizzare eventi sostenibili per i territori, in particolare meeting volti alla valorizzazione dei borghi italiani, presenta l’edizione 2025 di “Benvenuti a borgo. Il ri-Scatto sostenibile dei piccoli comuni italiani”, che avrà luogo giovedì 8 maggio (ore 9-13) presso Palazzo Doebbing a Sutri, antico borgo della Tuscia riconosciuto Bandiera Arancione del Touring Club e associato a I borghi più Belli d’Italia. Il convegno ed evento espositivo, realizzato con la collaborazione del Touring Club Italiano Bandiere Arancioni e dell’Associazione I borghi più Belli d’Italia, invita associazioni, istituzioni, imprese e università a confrontarsi su borghi e sostenibilità, binomio inscindibile nelle politiche di crescita nazionali ed europee. 🔗 .com - “Benvenuti a borgo”: istituzioni, associazioni, imprese e università si incontrano l’8 maggio a Sutri per confrontarsi su borghi e sostenibilità , 22025 – ??ECOmmunity, agenzia che si occupa di organizzare eventi sostenibili per i territori, in particolare meeting volti alla valorizzazione deiitaliani, presenta l’edizione 2025 di “. Il ri-Scatto sostenibile dei piccoli comuni italiani”, che avrà luogo giovedì 8(ore 9-13) presso Palazzo Doebbing a, anticodella Tuscia riconosciuto Bandiera Arancione del Touring Club e associato a Ipiù Belli d’Italia. Il convegno ed evento espositivo, realizzato con la collaborazione del Touring Club Italiano Bandiere Arancioni e dell’Associazione Ipiù Belli d’Italia, invitasu, binomio inscindibile nelle politiche di crescita nazionali ed europee. 🔗 .com

Cosa riportano altre fonti

Borghi e sostenibilità: istituzioni, associazioni, imprese e università si incontrano l’8 maggio a Sutri per la seconda edizione del convegno “Benvenuti a borgo” - Sutri, 8 aprile 2025 – Dopo il successo della prima edizione a Bomarzo, ECOmmunity, organizzazione che si occupa di sviluppo sostenibile dei territori, presenta l’edizione 2025 dell’Itinerant smart meeting dal titolo “Benvenuti a borgo. Il ri-Scatto sostenibile dei piccoli comuni italiani”, che si terrà l’8 maggio (ore 9-13) presso Palazzo Doebbing a Sutri, antico borgo della Tuscia riconosciuto Bandiera Arancione del Touring Club e associato a I Borghi più Belli d’Italia. 🔗.com

FOTO/ Ambiente: cabina di regia permanente con associazioni e istituzioni - Tempo di lettura: 2 minutiUna cabina di regia permanente sull’ambiente: è l’obiettivo ambizioso che si è dato l’assessore comunale di Benevento Alessandro Rosa. Per raggiungere questo obiettivo l’esponente della giunta Mastella ha riunito associazioni ambientaliste a Palazzo Mosti per serrare i ranghi di tutte le energie che si occupano di politiche ambientali per tracciare un cammino verso il futuro che si fondi proprio con un tavolo permanente. 🔗anteprima24.it

La Fondazione Saccone compie 5 anni di attività come "ponte" tra ricerca e innovazione, imprese, associazioni e istituzioni - La Fondazione Saccone ha celebrato il suo quinto anniversario con l’iniziativa "La sfida della crescita", tenutasi a Palazzo Fruscione a Salerno, grazie alla partnership con l’Associazione Culturale Tempi Moderni e alla volontà di invitare il Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione –... 🔗salernotoday.it

Ne parlano su altre fonti

“Benvenuti a borgo”: istituzioni, associazioni, imprese e università si incontrano l’8 maggio a Sutri per confrontarsi su borghi e sostenibilità; Torna 'Benvenuti a borgo', i comuni sostenibili fanno rete; Benvenuti a borgo, in collaborazione con Touring Club e I Borghi più Belli d’Italia; ASL Roma 3 aderisce a Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torna 'Benvenuti a borgo', i comuni sostenibili fanno rete - (ANSA) - ROMA, 30 APR - Borghi e sostenibilità: istituzioni, associazioni, imprese e università si incontrano l'8 maggio a Sutri per la seconda edizione di "Benvenuti a borgo" il meeting organizzato d ... 🔗msn.com

Benvenuti a borgo, l’Itinerant Smart Meeting di ECOmmunity fa tappa a Sutri - ECOmmunity, agenzia che si occupa di organizzare eventi sostenibili per i territori, in particolare meeting volti alla valorizzazione dei borghi italiani, presenta l’edizione 2025 di “ Benvenuti a bor ... 🔗tusciaup.com

Borghi e sostenibilità: istituzioni, associazioni, imprese e ... - Il convegno, che rappresenta un’occasione di confronto aperta ad associazioni, istituzioni, imprese e università ... il contest fotografico “Benvenuti a borgo. Il ri-Scatto sostenibile dei piccoli ... 🔗liquidarte.it