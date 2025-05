Benvegnù furto dopo il concerto del Primo maggio | Ci hanno rubato gli strumenti aiutateci a trovarli

concerto e poi il furto. Frustrazione e amarezza per i Benvegnù, dopo l’esibizione sul palco del concertone del Primo maggio a Roma. La band milanese che giovedì sera ha cantato in piazza San Giovanni è stata vittima di un furto.I ladri hanno infranto i vetri del furgone e hanno portato. 🔗 Milanotoday.it - Benvegnù, furto dopo il concerto del Primo maggio: "Ci hanno rubato gli strumenti, aiutateci a trovarli" Ile poi il. Frustrazione e amarezza per il’esibizione sul palco delne dela Roma. La band milanese che giovedì sera ha cantato in piazza San Giovanni è stata vittima di un.I ladriinfranto i vetri del furgone eportato. 🔗 Milanotoday.it

Su altri siti se ne discute

Furto ai Benvegnù dopo il Concertone del Primo Maggio: “Furgone sfondato, ci hanno rubato gli strumenti. Proviamo rabbia e frustrazione” - Milano, 2 maggio 2025 – “Ieri sera dopo il concertone del primo maggio a Roma dei ladri hanno sfondato il vetro del furgone, rubando alcuni strumenti e valigie ai Benvegnù. Inutile raccontare la rabbia e la frustrazione che proviamo. Stiamo procedendo con la denuncia formale ma se potete in qualche modo aiutarci, confidiamo nell’aiuto di tutti voi. A seguire troverete foto e descrizioni degli strumenti rubati”. 🔗ilgiorno.it

Rubano gli strumenti dei Benvegnù dopo il concerto del Primo Maggio, la denuncia sui social - I Benvegnù hanno denunciato il furto degli strumenti dopo l'omaggio al cantautore fatto sul palco del concerto del Primo maggio di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento - Un georgiano di 31 anni è stato arrestato a Trento per furto in abitazione, colto in flagrante grazie alle telecamere di sorveglianza. 🔗notizie.virgilio.it