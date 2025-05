Benvegnù denunciano | Al Concerto del Primo maggio ci hanno rubato gli strumenti

Concertone del Primo maggio i Benvegnù sono stati derubati: su Instagram hanno raccontato di non ritrovare più gli strumenti; era all'evento per ricordare Paolo, scomparso il 31 dicembre scorsoL'articolo Benvegnù denunciano: “Al Concerto del Primo maggio ci hanno rubato gli strumenti” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Benvegnù denunciano: “Al Concerto del Primo maggio ci hanno rubato gli strumenti” Alne delsono stati derubati: su Instagramraccontato di non ritrovare più gli; era all'evento per ricordare Paolo, scomparso il 31 dicembre scorsoL'articolo: “Aldelcigli” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Se ne parla anche su altri siti

Rubano gli strumenti dei Benvegnù dopo il concerto del Primo Maggio, la denuncia sui social - I Benvegnù hanno denunciato il furto degli strumenti dopo l'omaggio al cantautore fatto sul palco del concerto del Primo maggio di Roma.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Les Votives: “Achille Lauro è il nostro fratellone. X Factor ci ha regalato il primo concerto con 20 mila persone” - I Les Votives, ex concorrenti di X Factor 2024, hanno pubblicato il loro primo progetto dal titolo Window. Nel frattempo, hanno chiuso 5 sold-out al Santeria di Milano, con ospite anche il loro ex giudice Achille Lauro. Qui l'intervista.Continua a leggere 🔗fanpage.it