Benny Green rivela | Mi proposero di diffamare Rocco Siffredi

Rocco Siffredi grida al complotto dopo le accuse di abusi e violenze da parte di attrici che hanno condiviso con lui il set. Benny Green rivela: "Mi proposero di diffamare Rocco Siffredi"

Benny Green sulle accuse a Siffredi: ‘Volevano screditarlo per generare hype’ - Benedetta D’Anna, meglio conosciuta come Benny Green nel mondo del cinema per adulti, interviene sulle recenti polemiche che hanno investito Rocco Siffredi. In un’intervista esclusiva rilasciata a MOW (mowmag.com), l’ex attrice hard racconta il dietro le quinte di un mondo dove – secondo lei – le accuse contro l’icona del porno italiano nasconderebbero dinamiche molto più complesse. ‘Alcune ragazze volevano montare un caso per screditarlo’ «Ho lavorato con alcune delle ragazze che oggi accusano Siffredi – rivela Benny Green – e ricordo bene le conversazioni nei camerini. 🔗notizieaudaci.it

Rocco Siffredi e le accuse di abusi e violenze: le rivelazioni di Malena e Benny Green - Malena e Benny Green hanno fatto rivelazioni davvero clamorose su Rocco Siffredi, accusato di abusi e violenze ... 🔗notizie.it

Benny Green: ipocrisia attaccare Rocco Siffredi - L'ex attrice per adulti Benny Green (Benedetta D'Anna) smonta le accuse contro Rocco Siffredi: "Mi proposero interviste per creare hype". 🔗lagazzettadellospettacolo.it