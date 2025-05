Benito Macerata ospite per una conversazione con L’intimità dell’arte al Ci vuole un villaggio Aps Artgallery

L’artista italiano Benito Macerata protagonista all’Expo 2025 di Osaka, disegnerà murales nella Sea Station - (Adnkronos) – L'artista e stilista italiano Benito Macerata, con le sue opere che fondono la pittura con la sperimentazione di materiali, sarà protagonista all’Expo 2025 di Osaka in Giappone. L'artista marchigiano è stato incaricato di creare la sua opera dalla società ‘Universal Cruise’ che gestisce l’allestimento della Expo Sea Station, la porta d’ingresso della esposizione […] 🔗periodicodaily.com

Distorsioni con Benito Macerata: incontro e mostra - Domenica 6 aprile ore 16:40, quinto appuntamento con il progetto # Distorsioni/2 – La poesia dialoga con l’arte nell’ambito della quarta stagione di arti visive contemporanee presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery”. Patrocinio Comune di Pescara. In collaborazione con Museo Lettera d’Amore... 🔗ilpescara.it

Un periodo d’oro per l’artista e stilista. Benito Macerata - E’ un periodo d’oro per l’artista e stilista elpidiense, Benito Macerata che, in questi giorni, è ad Osaka, in Giappone, per realizzare un murales di 18 metri che gli è stato commissionato dalla Universal Cruise, società giapponese che gestisce l’allestimento e ha l’esclusiva dell’Expo Sea Station, per intenderci l’unica porta d’ingresso via mare dell’esposizione universale (che si terrà sull’isola artificiale di Yumeshima, nella baia di Osaka) e da dove accederanno all’Expo almeno 10 dei 28 milioni di visitatori stimati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Benito Macerata “L’intimità dell’arte” - BENITO MACERATA dopo il grande successo a Osaka all’Expò Mondiale 2025 ospite a Pescara con “L’intimità dell’arte” conversazione domenica 4 maggio 4^ stagione arti visive contemporanee ottobre (...) ... 🔗agoravox.it

