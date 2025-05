Benevento si masturba davanti a famiglie e bambini in pieno centro | arrestato un 33enne per atti osceni

arrestato a Benevento per atti osceni in pubblico, pericoloso per i minori. Denunciato anche per ricettazione. 🔗 Notizie.virgilio.it - Benevento, si masturba davanti a famiglie e bambini in pieno centro: arrestato un 33enne per atti osceni Un bengaleseperin pubblico, pericoloso per i minori. Denunciato anche per ricettazione. 🔗 Notizie.virgilio.it

Docente si denuda davanti ai propri studenti, “La verità? Siamo in guerra, è un lavoro usurante ed è ‘caduto’. Viviamo tra studenti maleducati e superprotetti dalle famiglie” - “Siamo in guerra. Non è solo una delle tante guerre, ma è la guerra. Di noi insegnanti che siamo in prima linea. Tutte le mattine dietro a una cattedra a fornire gli strumenti a chi desidera apprendere. Molte volte stanchi, demoralizzati verso quei ragazzi talvolta distanti e contro quel mondo e quella società che, troppo spesso ci condanna come incapaci, nullafacenti e inadeguati nel comprendere i giovani”. 🔗orizzontescuola.it

Matera, si masturba sull'autobus davanti a dei bambini: arrestato un 24enne con precedenti per atti osceni - Un cittadino pakistano è stato arrestato a Matera per atti osceni su un autobus, coinvolgendo minori. Il GIP ha disposto i domiciliari. 🔗notizie.virgilio.it

Si abbassa i pantaloni in strada e si masturba davanti a ragazzine - Si era abbassato i pantaloni e si era masturbato davanti a tutti, alla presenza anche di due ragazzine. Ai domiciliari un 27enne di Cerreto d’Esi. Nei giorni scorsi i carabinieri di Matelica hanno sottoposto agli arresti domiciliari un rumeno di 27 anni, residente a Cerreto d’Esi, in applicazione di un provvedimento di misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Macerata. Il 27enne era stato già denunciato dai carabinieri, a marzo scorso, per il reato di atti osceni. 🔗ilrestodelcarlino.it

