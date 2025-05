Benevento minacciato da stalker | aveva convinto vittima a denunciare

Benevento, un uomo aveva trasformato la vita di una donna e di un professionista che l’aveva convinta a denunciarlo, in un vero e proprio incubo. Un uomo di 58 anni della provincia di Napoli, che perseguitava una donna da mesi, ha avvicinato con la sua auto e minacciato di morte un professionista, “reo” di . 🔗 2anews.it - Benevento, minacciato da stalker: aveva convinto vittima a denunciare , un uomotrasformato la vita di una donna e di un professionista che l’convinta a denunciarlo, in un vero e proprio incubo. Un uomo di 58 anni della provincia di Napoli, che perseguitava una donna da mesi, ha avvicinato con la sua auto edi morte un professionista, “reo” di . 🔗 2anews.it

Cosa riportano altre fonti

Donna strangolata in casa a Spoleto. Fermato il marito che aveva minacciato il suicidio - AGI - "Ho fatto del male a mia moglie". E' la spiegazione che un uomo di 48 anni, in evidente stato di agitazione, ha riferito agli agenti del commissariato di Spoleto, mentre minacciava di gettarsi nel vuoto dal ponte delle Torri di Spoleto. E mentre i poliziotti imbastivano con l'uomo una trattativa per invitarlo a rinunciare al gesto estremo, nell'abitazione della coppia, nel centro storico della cittadina umbra, altri agenti, assieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo senza vita della moglie, Laura Papadia, 37 anni da compiere. 🔗agi.it

Perseguitava la ex da mesi: stalker ha minacciato anche chi l'ha convinta a denunciare - Un uomo di 58 anni della provincia di Napoli, che perseguitava una donna da mesi, ha avvicinato con la sua auto e minacciato di morte un professionista, "reo" di aver convinto la vittima a denunciarlo. È accaduto a Benevento dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza lo stalker. L'uomo -... 🔗napolitoday.it

Fidanzati uccisi a Volvera, un’amica di Chiara Spatola parla del killer: “Era uno stalker, lei aveva paura” - "Lei non ne poteva più, quell’uomo era un vero e proprio stalker: la aspettava tutti i giorni sotto casa, quello sguardo la spaventava". Così un’amica di Chiara Spatola, la 28enne uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, 23 anni, a Volvera, parla del 34enne Andrea Longo, il vicino di casa della coppia che ha tolto la vita a entrambi e poi si è suicidato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Minacciato da stalker, aveva convinto vittima a denunciare; Benevento, stalker arrestato: minaccia l’uomo che ha aiutato la vittima a denunciarlo; Minacciato di morte da uno stalker perché aveva convinto la vittima a denunciare; Convince donna a denunciare, lo stalker lo segue per fargliela pagare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Minacciato da stalker, aveva convinto vittima a denunciare - Un uomo di 58 anni della provincia di Napoli, che perseguitava una donna da mesi, ha avvicinato con la sua auto e minacciato di morte un professionista, "reo" di aver convinto la vittima a denunciarlo ... 🔗ansa.it

Stalker di 58 anni minaccia un professionista a Benevento dopo la denuncia di una donna perseguitata - Un uomo di 58 anni della provincia di Napoli perseguita una donna e minaccia il professionista di Benevento che l’ha aiutata, arrestato in flagranza dai carabinieri per stalking e intimidazioni. 🔗gaeta.it

Convince donna a denunciare, lo stalker lo segue per fargliela pagare - Un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Benevento per atti persecutori e ... 🔗ilfattovesuviano.it