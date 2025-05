Benevento l’8 maggio la prima edizione di ‘Sannio Orienta’

Il prossimo 8 maggio 2025, alle ore 09:30, la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Piazza Castello ospiterà la prima edizione di Sannio Orienta, promossa dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, con la collaborazione di Sviluppo Lavoro Italia e dei Centri per l'Impiego della provincia di Benevento. Nei mesi scorsi, nell'ambito del progetto Orientalife-Generazione Legalità, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, insieme a Sviluppo Lavoro Italia e ai Centri per l'Impiego, ha realizzato una serie di incontri nei principali Istituti Superiori del Sannio. Durante questi appuntamenti sono stati approfonditi i temi dell'etica del lavoro, delle principali dinamiche del mercato del lavoro e le opportunità di orientamento e inserimento professionale, con esercitazioni pratiche su casi reali e momenti di dibattito.

