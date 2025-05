Benevento Emilio Franco è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento: l’architetto Emilio Franco, di Telese Terme, è il nuovo presidente ed è la prima volta che la Valle Telesina occupa lo scranno più alto. L’elezione, avvenuta . ContinuaL'articolo Benevento, Emilio Franco è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti proviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com - Benevento, Emilio Franco è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti Cambio ai verticiPianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di: l’architetto, di Telese Terme, è iled è la prima volta che la Valle Telesina occupa lo scranno più alto. L’elezione, avvenuta . ContinuaL'articoloè ilproviene da Fremondoweb. 🔗 Fremondoweb.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ance Benevento primo Consiglio con il nuovo presidente. Enti bilaterali, le nomine - Dopo il cambio del vertice avvenuto lo scorso 24 febbraio, si è riunito presso la nuova sede di Piazza Risorgimento il primo Consiglio di Ance Benevento, composto dal presidente Flavian Basile, Antonio Lampugnale (vice presidente Vicario), Eleonora Iannace (tesoriere), i consiglieri Caramiello, Mastrocinque, Barone, Sauchella, Caporaso, Mario Ferraro (past President) e il neo nominato presidente onorario Achille Lombardi. 🔗ildenaro.it

Emilio Bolla è il nuovo Presidente del CSI Piemonte - Emilio Bolla è il nuovo Presidente del CSI Piemonte, nominato all’unanimità oggi, nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio. “Sono onorato di assumere la carica di Presidente di questo importante consorzio informatico“, ha affermato Emilio Bolla ” Lavoreremo con impegno per proseguire nel percorso di crescita e di consolidamento dell’azienda, puntando a realizzare progetti di innovazione che possano portare benefici sia agli enti clienti della PA, sia ai cittadini, con l’imprescindibile attenzione da riservare all’utente finale. 🔗nuovasocieta.it

Franco Nero alla guida dell’Italia Green Film Festival: un nuovo capitolo per il cinema sostenibile - La sensibilità ambientale trova un nuovo volto nell’attore Franco Nero, scelto come presidente onorario dell’Italia Green Film Festival (Igff). La nomina è stata formalizzata oggi durante un incontro tenutosi dalle 17 alle 20 presso la Sala Protomoteca in Campidoglio. L’interprete, noto a livello internazionale per ruoli iconici nel genere western, assume così un incarico di […] L'articolo Franco Nero alla guida dell’Italia Green Film Festival: un nuovo capitolo per il cinema sostenibile è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Se ne parla anche su altri siti

Benevento, Emilio Franco è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti; Benevento, cambia volto l’Ordine degli Architetti P.P.C.: Emilio Franco è il nuovo presidente; ARMANDO LUCCI NEO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB VALLE TELESINA; Dal Sannio a Gallipoli per un workshop sul borgo della Perla dello Ionio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Benevento, Emilio Franco è il nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti - Cambio ai vertici dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento: l’architetto Emilio Franco, di Telese Terme, è il nuovo presidente ed è la prima ... 🔗fremondoweb.com

Benevento, cambia volto l’Ordine degli Architetti P.P.C.: Emilio Franco è il nuovo presidente - Mercoledì 30 aprile si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento, con l’elezione dell’architetto E ... 🔗ntr24.tv

Benevento, Pazienza nuovo allenatore: c'è l'ufficialità - In mattinata il Benevento ha comunicato l’esonero di Gaetano Auteri che saluta dopo un anno e due mesi (era arrivato nel dicembre 2023). Il club giallorosso ha poco fa ufficializzato l’arrivo ... 🔗msn.com