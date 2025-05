Benevento e Pietrelcina proposta congiunta per la selezione Capitale della Cultura 2028

Benevento e Pietrelcina, unite nella storia e nella spiritualità, si candidano per una nuova visione delle aree interne italiane: Capitale della Cultura 2028.”Benevento, 2 maggio 2025 – Le città di Benevento e Pietrelcina insieme in cammino per prepararsi ad una proposta congiunta da presentare in risposta al bando del Ministero della Cultura per la selezione della Città Italiana Capitale della Cultura 2028, proposta congiuntaBenevento, con la sua grande storia dei Sanniti, dei Romani, dei Longobardi, dello stato Pontificio, e Pietrelcina, con la sua identità di piccolo centro rurale a ridosso della città, assurta nel ‘900 a meta e simbolo internazionale di spiritualità, sono un binomio vincente per racconto poliedrico, storia inedita delle aree interne del Paese, visione di un mondo possibile, nel quale culture millenarie e prospettive di vite diverse dal mainstreaming individualista hanno ancora tanto da dire alle future generazioni. 🔗 , unite nella storia e nella spiritualità, si candidano per una nuova visione delle aree interne italiane:.”, 2 maggio 2025 – Le città diinsieme in cammino per prepararsi ad unada presentare in risposta al bando del Ministeroper laCittà Italiana, con la sua grande storia dei Sanniti, dei Romani, dei Longobardi, dello stato Pontificio, e, con la sua identità di piccolo centro rurale a ridossocittà, assurta nel ‘900 a meta e simbolo internazionale di spiritualità, sono un binomio vincente per racconto poliedrico, storia inedita delle aree interne del Paese, visione di un mondo possibile, nel quale culture millenarie e prospettive di vite diverse dal mainstreaming individualista hanno ancora tanto da dire alle future generazioni. 🔗 Puntomagazine.it

Benevento e Pietrelcina, proposta congiunta per la selezione 'Capitale della Cultura 2028' - Tempo di lettura: < 1 minutoLe città di Benevento e Pietrelcina insieme in cammino per prepararsi ad una proposta congiunta da presentare in risposta al bando del Ministero della Cultura per la selezione della Città Italiana Capitale della Cultura 2028, proposta congiunta Benevento, con la sua grande storia dei Sanniti, dei Romani, dei Longobardi, dello stato Pontificio, e Pietrelcina, con la sua identità di piccolo centro rurale a ridosso della città, assurta nel '900 a meta e simbolo internazionale di spiritualità, sono un binomio vincente per racconto poliedrico, storia inedita delle ...

Pietrelcina si candida a ‘Capitale italiana della Cultura 2028’ - Non solo Benevento e la Valle ... culturale ed economica. La proposta punta a far emergere il valore del patrimonio materiale e immateriale di Pietrelcina, promuovendo il suo legame con la ... 🔗ntr24.tv

