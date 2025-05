Casertanews.it - Benemerenza civica per la donna che evitò i bombardamenti dell'esercito nazista

Il Comune di Alife ha conferito laad Anna Schuck in Ventriglia, ladi origini tedesche ma emigrata in terra alifana che medió con l’, durante l’occupazione alla finea seconda guerra mondiale, edsciagure e tragedie per l'intera comunità.Nel. 🔗 Casertanews.it