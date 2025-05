Lookdavip.tgcom24.it - Belen Rodriguez sporty-chic per la passeggiata in compagnia

Eccola,: anche durante una sempliceper le vie di Milano, la showgirl argentina sa come farsi notare. In versionesfoggia un total black da copiare, perfetto per chi vuole essere alla moda senza rinunciare al comfort. L’argentina è stata paparazzata indi un’amica, tra confidenze e smorfie per i fotografi. In nero a MilanoinUn tiepido pomeriggio di fine aprile in città: perché non sfruttare la bella giornata per unaè uscita per le vie del centro con l’amica Antonia Achille. L’argentina riesce a mescolare streetwear e glamour con quella nonchalance da veterana del fashion game. E mentre cammina in, sembra lanciare un messaggio preciso: “Vesto comoda, ma sempre con stile”. 🔗 Lookdavip.tgcom24.it