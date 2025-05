Belen Rodriguez | ritorno di fiamma con un suo ex fidanzato?

Belen Rodriguez. La chiacchierata showgirl argentina è stata avvistata in compagnia di Angelo Edoardo Galvano, il suo ex storico. Ovviamente questa paparazzata ha fatto esplodere la cronaca rosa, facendo pensare a un possibile ritorno di fiamma. ritorno DI fiamma? – A lanciare l’indiscrezione è il .L'articolo Belen Rodriguez: ritorno di fiamma con un suo ex fidanzato? 🔗 Ancora una volta a finire nel mirino del gossip è stata. La chiacchierata showgirl argentina è stata avvistata in compagnia di Angelo Edoardo Galvano, il suo ex storico. Ovviamente questa paparazzata ha fatto esplodere la cronaca rosa, facendo pensare a un possibilediDI? – A lanciare l’indiscrezione è il .L'articolodicon un suo ex? 🔗 Dailynews24.it

Belen Rodriguez, nuovo ritorno di fiamma con De Martino? Le rivelazioni di Parpiglia - Gabriele Parpiglia lancia un nuovo scoop: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero di nuovo vicini. E questa volta a parlare non sono solo le solite voci di corridoio, ma un video che immortala il conduttore napoletano mentre si aggira con fare circospetto sotto casa dell'ex moglie.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? - Il gossip si infiamma con nuove indiscrezioni su Belen e Stefano, tra video e avvistamenti.

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Sorrisi, abbracci e sguardi dolci tra loro - Sorrisi, abbracci e sguardi dolci, come quando erano una coppia. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati per Luna Marì, la loro bambina. Il tempo ha aggiustato ciò che di buono c’è stato tra loro, ha ricucito gli strappi. La paparazzata del settimanale Gente mostra i due ex insieme dopo aver trascorso una serata in pizzeria, con la loro bambina. Poi la bimba è andata a casa, non loro due. 🔗metropolitanmagazine.it

