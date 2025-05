Belen Rodriguez ritorno di fiamma con l’ex | Complicità

Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato la Complicità con il suo ex storico, ovvero Angelo Edoardo Galvano. "La loro intesa è palpabile", fanno sapere i beninformati. Al momento, la Rodriguez non starebbe attraversando un periodo tranquillo in famiglia, considerando che numerose indiscrezioni raccontano di un allontanamento con la sorella Cecilia e liti con Ignazio Moser, suo cognato. Ma procediamo per punti.Belen Rodriguez, Complicità ritrovata con Angelo Edoardo GalvanoAd aver sorpreso Belen Rodriguez insieme al suo ex fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, è Oggi, che parla di Complicità ritrovata. Nelle foto del magazine la vicinanza tra i due è palese: passeggiano insieme, si sfiorano affettuosamente, sembrano intimi: potrebbe dunque esserci un ritorno di fiamma in corso? Di Galvano sappiamo ben poco: l'ingegnere è lontano dal mondo dello spettacolo e non ha mai rilasciato dichiarazioni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Belen Rodriguez, nuovo ritorno di fiamma con De Martino? Le rivelazioni di Parpiglia - Gabriele Parpiglia lancia un nuovo scoop: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero di nuovo vicini. E questa volta a parlare non sono solo le solite voci di corridoio, ma un video che immortala il conduttore napoletano mentre si aggira con fare circospetto sotto casa dell’ex moglie. RITORNO DI FIAMMA? – Un comportamento che non […] L'articolo Belen Rodriguez, nuovo ritorno di fiamma con De Martino? Le rivelazioni di Parpiglia proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? - Il gossip si infiamma con nuove indiscrezioni su Belen e Stefano, tra video e avvistamenti. Leggi tutto Belen e Stefano: un possibile ritorno di fiamma tra gossip e realtà su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Sorrisi, abbracci e sguardi dolci tra loro - Sorrisi, abbracci e sguardi dolci, come quando erano una coppia. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati per Luna Marì, la loro bambina. Il tempo ha aggiustato ciò che di buono c’è stato tra loro, ha ricucito gli strappi. La paparazzata del settimanale Gente mostra i due ex insieme dopo aver trascorso una serata in pizzeria, con la loro bambina. Poi la bimba è andata a casa, non loro due. 🔗metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Belen litiga con la sorella Cecilia e si consola col suo ex: di nuovo insieme, è ritorno di fiamma? - Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez pare siano ai ferri corti, ma la più grande delle sorelle pare si stia consolando con il suo ... 🔗donnapop.it

Belen Rodriguez e Angelo Galvano: un misterioso ritorno di fiamma a Milano - Recentemente, Milano è diventata il palcoscenico di un colpo di scena che ha catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip. Belen Rodriguez, la celebre showgirl argentina, è stata avvi ... 🔗notizie.it

“L’ennesima bugia” Belen Rodriguez beccata proprio con lui: ritorno di fiamma - Belen Rodriguez avvistata con l'ex Angelo Galvano a Milano. Scopri i dettagli del loro riavvicinamento e le ultime sulla vita privata della showgirl. 🔗bigodino.it