Belen litiga con la sorella Cecilia e si consola col suo ex | di nuovo insieme è ritorno di fiamma?

Belen e Cecilia qualcosa si è rotto. L'armonia tra le sorelle sembra ormai un ricordo, mentre emergono voci sempre più insistenti su una rottura insanabile. Il motivo? Ancora top secret, ma si vocifera che possa c'entrare l'ombra delle Ferragni.Intanto, mentre la tensione familiare cresce, Belen si mostra di nuovo sorridente. accanto a un ex: la showgirl è stata paparazzata tra carezze e sguardi complici. Che sia in arrivo un ritorno di fiamma?Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti: colpa di Ferragni?Le indiscrezioni corrono e la notizia è ormai su tutti i siti: Belen e Cecilia avrebbero trascorso il ponte del 1° maggio da separate, un segnale forte per chi da tempo parla di attriti tra le due. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Cecilia è rimasta a Milano mentre Belen è partita con un'amica e la piccola Luna Marì.

