Belen Chiara Ferragni e gli altri | Forte dei Marmi stracolma di vip per il ponte

Forte dei Marmi, 2 maggio 2025 – Trascorrono le loro giornate tra un giro in bicicletta e una puntata in spiaggia. Pranzando e cenando nei ristoranti più alla moda. I ponti di aprile-maggio coincidono con la rinascita della Versilia. Che si prepara alla stagione estiva.E il bel tempo, le belle giornate, hanno invogliato tanti vip a trascorrere una vacanza a Forte dei Marmi. Sempre più meta del jet set a livello italiano. E' da sempre uno dei luoghi culto per le persone che contano, insieme a Cortina, Portofino e altre selezionate località. Ma anno dopo anno si conferma sempre più in primo piano. Due i nomi conosciutissimi che, tra i tanti volti noti, hanno presenziato a Forte dei Marmi in questo ponte del 1 maggio: Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Quest'ultima ormai, in realtà, è una vera e propria habitué della Versilia già da molte estati.

