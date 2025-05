Beirut mette in guardia Hamas su azioni che compromettano sicurezza

Beirut, 2 mag. (askanews) - Il massimo organo di sicurezza del Libano ha messo in guardia Hamas dall'utilizzare il territorio libanese per azioni che compromettano la sicurezza nazionale, dopo che il lancio di razzi verso Israele ha innescato attacchi di rappresaglia.L'Alto Consiglio di Difesa ha dichiarato in una nota di aver inviato al governo una raccomandazione per mettere in guardia Hamas "dall'utilizzare il territorio libanese per atti che compromettono la sicurezza nazionale libanese".L'Alto Consiglio, presieduto dal presidente Joseph Aoun, ha aggiunto che "saranno adottate le massime misure e le procedure necessarie per mettere fine definitivamente a qualsiasi atto che violi la sovranità libanese". 🔗 Quotidiano.net - Beirut mette in guardia Hamas su azioni che compromettano sicurezza , 2 mag. (askanews) - Il massimo organo didel Libano ha messo indall'utilizzare il territorio libanese perchelanazionale, dopo che il lancio di razzi verso Israele ha innescato attacchi di rappresaglia.L'Alto Consiglio di Difesa ha dichiarato in una nota di aver inviato al governo una raccomandazione perre in"dall'utilizzare il territorio libanese per atti che compromettono lanazionale libanese".L'Alto Consiglio, presieduto dal presidente Joseph Aoun, ha aggiunto che "saranno adottate le massime misure e le procedure necessarie perre fine definitivamente a qualsiasi atto che violi la sovranità libanese". 🔗 Quotidiano.net

