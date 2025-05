Beic procura chiude l' inchiesta in cui sono indagati gli archistar Boeri e Zucchi insieme ad altre 4 persone

procura di Milano ha chiuso le indagini sulla realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, prevista nella zona di Porta Vittoria. Sei persone risultano indagate, tra queste anche i due archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi.I due docenti erano nella commissione. 🔗 Milanotoday.it - Beic, procura chiude l'inchiesta in cui sono indagati gli archistar Boeri e Zucchi (insieme ad altre 4 persone) Ladi Milano ha chiuso le indagini sulla realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, prevista nella zona di Porta Vittoria. Seirisultano indagate, tra queste anche i dueStefanoe Cino.I due docenti erano nella commissione. 🔗 Milanotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo - Milano, 2 maggio 2205 – La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti degli architetti Stefano Boeri, Cino Paolo Zucchi e Pier Paolo Tamburelli - quest'ultimo ritenuto dall'accusa "il collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando" - indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria. 🔗ilgiorno.it

Il ras pentito Ligato trovato morto in cella: Procura apre inchiesta - La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla morte di Pietro Ligato, 52enne di Pignataro Maggiore, avvenuta ieri, giovedì 3 aprile, all'interno del carcere di Secondigliano, dove si trovava ristretto. Di recente Ligato jr - figlio del boss Raffaele, morto nel 2022 nel carcere di Milano Opera, e... 🔗casertanews.it

Qatargate, procura Belgio chiede revoca immunità parlamentare per eurodeputate Pd Moretti e Gualmini per l'inchiesta su corruzione e ingerenze straniere - I nomi delle due eurodeputate comparivano sullo sfondo della vicenda di presunta corruzione e ingerenza straniera nel Parlamento europeo. Moretti era stata assistente di Panzeri La procura federale del Belgio ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per le due eurodeputate Alessandra M 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo; Biblioteca europea, chiusa inchiesta: gli archistar Boeri e Zucchi rischiano il processo; Inchiesta Beic a Milano, chiuse le indagini per gli architetti Boeri, Zucchi e Tamburelli: cosa succede ora; Biblioteca europea, chiusa inchiesta per Boeri e Zucchi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inchiesta Beic a Milano, chiuse le indagini per gli architetti Boeri, Zucchi e Tamburelli: cosa succede ora - Sono state chiuse le indagini per l'inchiesta sulla Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria a Milano ... 🔗fanpage.it

Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo - Sono indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria ... 🔗msn.com

Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo - Rischiano il processo sei persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuov ... 🔗msn.com