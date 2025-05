Beautiful | nuove tensioni familiari tra Logan Carter Daphne Katie e Hope nei prossimi episodi

prossimi episodi americani di Beautiful si prospettano sviluppi inaspettati, dove le relazioni si intensificano e i sentimenti riemergono sotto nuove prospettive. La Logan, determinata a proteggere il Walton dalle manovre di Daphne, potrebbe scoprire di provare ancora qualcosa per Carter, evento che rischia di mettere in crisi anche i legami familiari con la nipote . L'articolo Beautiful: nuove tensioni familiari tra Logan, Carter, Daphne, Katie e Hope nei prossimi episodi. è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Beautiful: nuove tensioni familiari tra Logan, Carter, Daphne, Katie e Hope nei prossimi episodi. Neiamericani disi prospettano sviluppi inaspettati, dove le relazioni si intensificano e i sentimenti riemergono sottoprospettive. La, determinata a proteggere il Walton dalle manovre di, potrebbe scoprire di provare ancora qualcosa per, evento che rischia di mettere in crisi anche i legamicon la nipote . L'articolotranei. è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

