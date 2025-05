Beach volley Andreatta Benzi avanti tutta | sono ai quarti a Valencia! None Sestini Mancinelli

quarti di finale già conquistati per Tiziano Andreatta e Davide Benzi che, al debutto in coppia, hanno centrato subito un ottimo risultato e non si vogliono fermare. Si sono fermate agli ottavi di finale, invece, Sestini e Mancinelli che chiudono al nono posto la loro avventura in Spagna che segna il debutto internazionale della coppia con tre successi e due sconfitte.AndreattaBenzi hanno esordito nel tabellone principale soffrendo non poco ma riuscendo a battere 2-1 la coppia di casa composta da VieraSaucedo. Primo set molto combattuto che ha visto il successo della coppia spagnola con il punteggio di 21-19. Veemente la reazione degli azzurri che hanno vinto senza troppi patemi il secondo set 21-16 e poi nel tie break hanno avuto la meglio con il punteggio di 15-10.Nella finale che valeva l'accesso ai quarti di finale altra battaglia della coppia italiana contro i massicci olandesi SonnevilleGroenewold, che sono stati sconfitti ancora con il punteggio di 2-1.

