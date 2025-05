Beach Volley 2025 | tutte le novità del Campionato Italiano con Fabio Galli

Beach Zone, ospitiamo Fabio Galli, responsabile organizzativo del settore Beach Volley FIPAV, per scoprire tutte le novità del Campionato Italiano 2025, che partirà a metà giugno da Caorle e si concluderà come da tradizione a Bellaria Igea Marina a inizio settembre. Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, Galli spiega: Il nuovo regolamento: perché si passa al sistema a pool abbandonando il doppio tabellone I cambiamenti principali nel circuito nazionale Focus su Nazionali italiane e circuiti giovanili sempre più solidi e partecipati Le scelte FIPAV per rendere il Campionato ancora più competitivo e coinvolgente Un appuntamento imperdibile per atleti, addetti ai lavori e appassionati del Beach Volley Italiano! 🔗 Oasport.it - Beach Volley 2025: tutte le novità del Campionato Italiano con Fabio Galli Nella nuova puntata diZone, ospitiamo, responsabile organizzativo del settoreFIPAV, per scoprireledel, che partirà a metà giugno da Caorle e si concluderà come da tradizione a Bellaria Igea Marina a inizio settembre. Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada,spiega: Il nuovo regolamento: perché si passa al sistema a pool abbandonando il doppio tabellone I cambiamenti principali nel circuito nazionale Focus su Nazionali italiane e circuiti giovanili sempre più solidi e partecipati Le scelte FIPAV per rendere ilancora più competitivo e coinvolgente Un appuntamento imperdibile per atleti, addetti ai lavori e appassionati del! 🔗 Oasport.it

