Beach soccer Mondiali 2025 | debutto vincente per l’Italia Oman regolato 7-4

vincente per l'Italia ai Mondiali di Beach soccer alle Seychelles. La Nazionale di Del Duca regola 7-4 l'Oman, prendendosi i primi tre punti della competizione. Gli Azzurri scappano sul 2-0 in avvio di partita grazie alle reti di Fazzini al 1? e Zurlo al 5?, ma vengono ripresi a chiusura dei primi 12? di gioco. Nuovo allungo nella seconda frazione con Bertacca e Genovali. Avanti 4-3 in avvio di terzo tempo, prima Remedi e poi due volte Josep Jr chiudono la pratica Oman. DOmani per l'Italia è in programma il giorno di riposo e sarà la volta di pensare al Brasile (che gioca questa sera alle 19): domenica alle 17 in diretta su RaiSport andrà in scenda la riedizione della finale del Mondiale di un anno fa a Dubai.LE PAROLE DEL POST-GARASoddisfatto e con la tensione che si è finalmente sciolta, a fine partita il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta: "Quando giochi queste competizioni la prima partita è fondamentale.

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell'incontro - 12.43 Inizia il Mondiale dell'Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4. 12.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Oman, incontro dei Mondiali di beach soccer 2025.

Beach soccer, Mondiali 2025: l'Italia si prepara all'esordio con l'Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni). Il match inaugurale sarà quello fra Guatemala e Giappone. Venerdì 2 maggio sarà la volta dell'Italia, che affronterà all'esordio l0Oman, avversario sulla carta più debole degli azzurri ma da non sottovalutare. La partita, alle ore 13, sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

