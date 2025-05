Beach soccer l’Italia apre i Mondiali con una convincente vittoria sull’Oman

Beach soccer nei Mondiali di scena alle Seychelles. Sulla sabbia di Victoria, gli azzurri hanno sconfitto col punteggio di 7-4 l'Oman, conquistando tre punti importanti nell'economia del Gruppo D. Un raggruppamento in cui la selezione del Bel Paese dovrà fare i conti anche con El Salvador e soprattutto Brasile, campione del mondo in carica. Domenica 4 maggio, dunque, ci sarà la rivincita della finale iridata dell'anno scorso contro i verdeoro e vedremo cosa accadrà. Ricordiamo che la qualificazione ai quarti di finale sarà riservata alle prime due squadre di ogni girone.Una match in cui la formazione di Emiliano Del Duca ha iniziato col piglio giusto, trovando le marcature di Tommaso Fazzini e di Emmanuele Zurlo. C'è stata la reazione della compagine avversaria, che ha raggiunto il pari per effetto delle realizzazioni nelle ultime fasi della prima frazione con Yahya Al Muraiki e Sami Al Bulushi.

