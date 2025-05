Bce | Prospettive Economiche Offuscate da Incertezza e Rischi al Ribasso

Prospettive Economiche sono Offuscate da eccezionale Incertezza" che "comporta notevoli Rischi al Ribasso": lo afferma la Bce nel bollettino economico di aprile. "Gli esportatori dell'area euro si trovano ad affrontare nuove barriere agli scambi, la cui portata resta tuttavia poco chiara. Le turbative nel commercio, le tensioni nei mercati e l'Incertezza geopolitica gravano sugli investimenti delle imprese. Anche i consumatori, divenendo più cauti riguardo al futuro, potrebbero contenere la spesa", scrive la Bce. "Molto incerte" anche le Prospettive dell'inflazione, che dai dazi potrebbe avere spinte sia al rialzo che al Ribasso.

