Bcc Bergamasca e Orobica chiude il 2024 con un utile record e rafforza la propria solidità

utile record di oltre 26 milioni di euro e una crescita del 10,14% rispetto all’anno precedente: è questa la cifra incredibile che riassume l’andamento ottimo che recita il bilancio d’esercizio del 2024 di Bcc Bergamasca e Orobica, gruppo Bcc Iccrea.Diversificazione dei ricavi e strategia efficiente sono i principali metodi utilizzati per riuscire a raggiungere questi target e trasformare le diverse sfide in opportunità. Questo e molto altro è emerso ed è stato presentato durante la consueta assemblea dei soci, organizzata venerdì 25 aprile nella fiera di Bergamo, che ha contato quasi mille presenze.Un patrimonio netto che si porta a più di 183 milioni di euro e un miglioramento degli indicatori di solidità garantiscono, così, una solida base patrimoniale e un margine che non desta preoccupazioni nell’affrontare le sfide future. 🔗 Bergamonews.it - Bcc Bergamasca e Orobica chiude il 2024 con un utile record e rafforza la propria solidità di oltre 26 milioni di euro e una crescita del 10,14% rispetto all’anno precedente: è questa la cifra incredibile che riassume l’andamento ottimo che recita il bilancio d’esercizio deldi Bcc, gruppo Bcc Iccrea.Diversificazione dei ricavi e strategia efficiente sono i principali metodi utilizzati per riuscire a raggiungere questi target e trasformare le diverse sfide in opportunità. Questo e molto altro è emerso ed è stato presentato durante la consueta assemblea dei soci, organizzata venerdì 25 aprile nella fiera di Bergamo, che ha contato quasi mille presenze.Un patrimonio netto che si porta a più di 183 milioni di euro e un miglioramento degli indicatori digarantiscono, così, una solida base patrimoniale e un margine che non desta preoccupazioni nell’affrontare le sfide future. 🔗 Bergamonews.it

BCC Bergamasca e Orobica, un 2024 da record: utile di 26,168 milioni di euro - Un altro anno straordinario per BCC Bergamasca e Orobica, che chiude il 2024 con risultati economici, finanziari e patrimoniali di tutto rilievo, confermandosi come punto di riferimento per la crescita economica del territorio di riferimento, rimanendo fedele alla propria identità di Banca di Credito Cooperativo e privilegiando pertanto il supporto ai propri soci e all’economia locale. L’utile lordo per la prima volta risulta essere superiore ai 30 milioni di euro mentre l’utile netto d’esercizio raggiunge i 26,168 milioni di euro, con una crescita del 10,14% rispetto all’anno precedente, ... 🔗bergamonews.it

