Bavaglio alla giudiziaria autocensura e pubblicità | ecco perché la libertà di stampa in Italia è peggiorata

Bavaglio alla cronaca giudiziaria imposto dal governo, i "crescenti" conflitti d'interessi tra i proprietari dei principali giornali, ma anche le querele temerarie e l'autocensura tra i giornalisti. È per tutti questi motivi che l'Italia ha peggiorato la sua posizione nella classifica della libertà di stampa di Reporters Sans Frontières. alla vigilia della Giornata internazionale per la libertà di stampa, l'organizzazione no profit ha pubblicato i risultati del suo report annuale, riconoscendo al nostro Paese un punteggio pari a 68,01, che equivale al 49esimo posto in classifica su 180 nazioni. L'anno scorso i punti erano 69,8, pari al 46esimo posto. L'Italia dunque perde tre posizioni ed è in fondo alla classifica delle nazioni europee: solo Grecia, Romania, Malta, Cipro, Ungheria e Bulgaria fanno peggio.

