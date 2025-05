Basta ti ammazzo Litiga con il figlio poi l’orrore | tragedia in Italia non gli ha lasciato scampo

tragedia: un padre ha estratto improvvisamente la pistola e ha iniziato a sparare contro il figlio. I colpi, purtroppo, si sono rivelati fatali.Una tragedia immensa quella che ha sconvolto l’Italia proprio in queste ore. Con i dettagli, terribili, che stanno iniziando a emergere soltanto adesso: l’uomo, dopo aver fatto fuoco contro il ragazzo, sarebbe poi corso a costituirsi, ammettendo quanto accaduto.Il dramma familiare si è verificato a Lamezia Terme. Un trentenne, Francesco di Cello, è stato ucciso dal padre, probabilmente al termine di una lite. L’uomo si è poi costituito alle forze dell’ordine consegnando anche l’arma. L’omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. 🔗 Thesocialpost.it - “Basta, ti ammazzo”. Litiga con il figlio, poi l’orrore: tragedia in Italia, non gli ha lasciato scampo Hanno iniziato a discutere a voce sempre più alta. Poi, all’improvviso, la lite si è trasformata in una vera e propria: un padre ha estratto improvvisamente la pistola e ha iniziato a sparare contro il. I colpi, purtroppo, si sono rivelati fatali.Unaimmensa quella che ha sconvolto l’proprio in queste ore. Con i dettagli, terribili, che stanno iniziando a emergere soltanto adesso: l’uomo, dopo aver fatto fuoco contro il ragazzo, sarebbe poi corso a costituirsi, ammettendo quanto accaduto.Il dramma familiare si è verificato a Lamezia Terme. Un trentenne, Francesco di Cello, è stato ucciso dal padre, probabilmente al termine di una lite. L’uomo si è poi costituito alle forze dell’ordine consegnando anche l’arma. L’omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. 🔗 Thesocialpost.it

Uomo minaccia di morte la moglie e il figlio maggiore: “Fai sesso con tua madre, vi ammazzo” - “Fai sesso con tua madre, te la fai con lei, vi ammazzo.” È una delle minacce rivolte da un uomo alla moglie e ai due figli, nel corso di una spirale di violenza domestica che ha segnato la loro quotidianità. La donna, 43 anni, ha raccontato la sua versione davanti ai giudici del Tribunale di Viterbo, spiegando che in un’occasione lei e i figli furono costretti a dormire in auto, dopo essere stati cacciati di casa. 🔗thesocialpost.it

Trump litiga con Zelensky in diretta tv: “Dovresti ringraziarci e basta, abbiamo rischiato la guerra mondiale” - "Stai giocando con milioni di vite, stai giocando con la Terza guerra mondiale". Lo ha detto Donald Trump, davanti ai giornalisti nello Studio ovale, a Volodymyr Zelensky. Vance e Trump, attaccando il presidente ucraino, gli hanno chiesto di "ringraziare" per il supporto economico e militare degli Usa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Aveva ucciso lo stilista Gucci”. Litiga col figlio e gli spara in faccia, poi il gesto estremo - L’uomo che nel 1995 sconvolse l’Italia con l’omicidio di Maurizio Gucci è tornato al centro della cronaca per un nuovo e tragico episodio di violenza. Benedetto Ceraulo, oggi sessantatreenne, ha tentato di uccidere il proprio figlio sparandogli al volto, prima di rivolgere l’arma contro se stesso. Il drammatico episodio si è consumato in una casa di campagna a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove Ceraulo viveva da solo da circa due anni. 🔗caffeinamagazine.it

