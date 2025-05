Bassilla torna in scena nella Domus di Tito Macro | ultime repliche nel weekend

tornano in scena questo fine settimana le repliche di "Sulla scena di Bassilla", il terzo appuntamento del coinvolgente progetto "RiVivere in Domus" ideato dalla Fondazione Aquileia. Lo spettacolo, che si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio nella. 🔗 Udinetoday.it - Bassilla torna in scena nella Domus di Tito Macro: ultime repliche nel weekend Dopo il successo delle prime rappresentazioni,no inquesto fine settimana ledi "Sulladi", il terzo appuntamento del coinvolgente progetto "RiVivere in" ideato dalla Fondazione Aquileia. Lo spettacolo, che si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio. 🔗 Udinetoday.it

