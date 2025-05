Basket Trapani-Olimpia Milano il match di cartello in Serie A Trasferta campana per la Virtus Bologna contro Scafati Trento ospita Reggio Emilia

Serie A di Basket si appresta a disputare la ventinovesima e penultima giornata della regular season 2024-2025, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la zona retrocessione: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.Un solo anticipo in programma nel sabato sera, con la Dolomiti Energia Trentino che ospita alle ore 20:00 l'Unahotels Reggio Emilia per rimanere in scia alle battistrade Trapani e Virtus Bologna. Tutte le altre partite del turno si giocano in contemporanea domenica 4 maggio alle ore 18:15, cominciando dal match tra la Dinamo Sassari e la Germani Brescia dove i lombardi provano a confermare la terza posizione in classifica. La Bertram Derthona Tortona attende invece al PalaFerraris di Casale Monferrato (Alessandria) Napoli alla ricerca di punti salvezza, gli stessi che cerca la Givova Scafati contro la capolista Virtus Bologna che vuole rimanere in vetta con vista sui playoff.

Basket, il big match è della Virtus Bologna. Belinelli e Morgan piegano Milano - La Virtus Bologna dimentica le delusioni europee e fa suo l’atteso big match della ventesima giornata della Serie A di basket contro l’Olimpia Milano. Finisce 86-80 per la squadra di Ivanovic, che raggiunge Trento a quota 30 punti in classifica e soprattutto si porta sul +4 nei confronti dei grandi rivali milanesi. Il grande protagonista è Marco Belinelli con 19 punti, ma un grande contributo lo mettono anche Matt Morgan e Tornike Shengelia, rispettivamente con 16 e 15 punti. 🔗oasport.it

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 80-82, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini espugnano Belgrado dopo un match lunghissimo! 19 punti di Mirotic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:18 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 21:15 19 punti di Nikola Mirotic e 15 punti di Zach LeDay per i meneghini, con 14 punti di Shavon Shields e 10 punti di Armoni Brooks. Alla Stella Rossa non bastano i 12 punti equamente divisi tra Nemanja Nedovic e Nikola Kalinic ad evitare il secondo ko consecutivo, con l’Olimpia Milano ora all’ottavo posto al pari del Paris Basketball sconfitto in ... 🔗oasport.it

LIVE Paris-Olimpia Milano 92-79, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: meneghini ko in un match chiave per i playoff! 24 punti di TJ Shorts - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:33 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:30 TOP SCORER: Paris: Shorts 24, Herrera e Lo 13; Olimpia Milano: Causeur 18, Mannion 17, LeDay 14 Finisce qui: Paris rispetta il fattore campo e piega l’Olimpia Milano col punteggio di 92-79! 92-79 Shavon Shields si butta dentro per rendere meno pesante il passivo. 🔗oasport.it

