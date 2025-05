Basket femminile | Schio batte Venezia in gara 1 della finale di Serie A

gara-1 della finalissima del massimo campionato italiano femminile di Basket e in scena è andato il primo atto del derby veneto tra Schio e Venezia. E a imporsi sono le padrone di casa, che sfruttano un secondo tempo in calo di Venezia per mettere il primo punto sullo scacchiere dello scudetto.Parte meglio la Reyer, che nei primi minuti trovano i canestri per il 5-10 dopo tre minuti e mezzo, mentre Schio è obbligata a inseguire. Una rincorsa che si conclude a poco meno di 4' dalla fine del primo quarto, con il canestro di Verona per il sorpasso. È ancora una tripla di Verona a chiudere il primo parziale con Schio che ha allungato sul 20-16.È ancora Verona a dare il là al secondo quarto e padrone di casa che toccano il +6 e ora è Venezia che è costretta a inseguire, guidata da Matilde Villa.

