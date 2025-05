Basket | Eurolega l’Efes e il Barça forzano Pana e Monaco alla bella

© Oasport.it - Basket: Eurolega, l’Efes e il Barça forzano Pana e Monaco alla bella Eurolega e, dunque, si dovrà ancora aspettare per sapere chi raggiungerà il Fenerbahce e l’Olympiacos nelle Final Four. Efes Istanbul e Barcellona, infatti, fanno valere il fattore campo contro Panathinaikos e Monaco e allungano le rispettive serie.Efes-Panathinaikos si apre con la tripla di Jerian Grant e primi due minuti di marca greca, che va sul 2-7. Risponde, però, l’Efes con tre triple consecutive che ribaltano i giochi. Poi un botta e risposto interrotto da un piccolo break dei turchi che vale il 21-18 con cui si va al primo stop. Controparziale di 8-0 per il Panathinaikos a inizio secondo quarto, ma nuovamente risponde la squadra di casa e non si spezza l’equilibrio sul parquet di Istanbul. Nell’ultimo minuto, però, nuovo parziale per l’Efes e si va al riposo sul 38-33. 🔗 Si va a gara-5 per le ultime due sfide dei playoff die, dunque, si dovrà ancora aspettare per sapere chi raggiungerà il Fenerbahce e l’Olympiacos nelle Final Four. Efes Istanbul e Barcellona, infatti, fanno valere il fattore campo controthinaikos ee allungano le rispettive serie.Efes-thinaikos si apre con la tripla di Jerian Grant e primi due minuti di marca greca, che va sul 2-7. Risponde, però,con tre triple consecutive che ribaltano i giochi. Poi un botta e risposto interrotto da un piccolo break dei turchi che vale il 21-18 con cui si va al primo stop. Controparziale di 8-0 per ilthinaikos a inizio secondo quarto, ma nuovamente risponde la squadra di casa e non si spezza l’equilibrio sul parquet di Istanbul. Nell’ultimo minuto, però, nuovo parziale pere si va al riposo sul 38-33. 🔗 Oasport.it

Basket, Eurolega: la Virtus resiste un tempo e poi cede 89-68 contro l'Efes - Istanbul (Turchia), 7 marzo 2025 – L’Efes Istanbul di coach Luca Banchi – uno degli ex di serata – non fa sconti a una Virtus Segafredo Bologna che, all’Abdi Ipekci Arena, ha incassato la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega (la decima in tredici gare esterne) perdendo 89-68. Ai bianconeri, che si sono presentati in terra turca con le rotazioni ridotte all’osso per una lista di assenti a cui si sono aggiunti anche capitan Belinelli e Tucker, non è bastato il grande cuore gettato oltre l’ostacolo in un primo tempo chiuso sul +3 (dopo aver toccato anche il +9) grazie a un eccellente secondo ... 🔗sport.quotidiano.net

Basket, Eurolega 2024/2025: Virtus Bologna sconfitta in casa dell’Efes. Le pagelle - Sconfitta in terra turca per la Virtus Segafredo Bologna, che esce battuta 89-68 dal campo dell’Anadolu Efes Istanbul nella ventottesima giornata dell’Eurolega 2024/2025. Gli emiliani, reduci dalla vittoria sull’Olimpia Milano nel big match del campionato, lottano per tre quarti salvo poi cedere sotto i colpi di una squadra di indubbia qualità e che non a caso è ancora in piena lotta per un posto nei play-in. 🔗sportface.it

Ventottesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna si arrende all’Efes - Non si rialza la Virtus che, nella ventottesima giornata Basket Eurolega 2024/25, subisce contro l’Efes la sesta sconfitta consecutiva rimanendo così al penultimo posto in classifica. Ad Istanbul, il team di Ivanovic resiste un tempo per poi crollare nella ripresa, nonostante i 17 punti di Shenghelia. VENTOTTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 2024/25: EFES-VIRTUS BOLOGNA 89-68 Il match inizia bene per gli emiliani che rendono la vita difficile ai turchi, bravi a rimanere a contatto trovando nel secondo quarto quei punti necessari per andare all’intervallo lungo con il minimo ... 🔗sport.periodicodaily.com

