Basket B nazionale Play in | Fabriano ospita Ravenna e cerca il pass per Jesi

Jesi approderà al primo turno Play off contro TreviglioVALLESINA, 2 maggio 2025 – Via alla fase Play in.Fabriano con 18 vittorie ed altrettante sconfitte nella stagione regolare, nona posizione assoluta in classifica generale, ha conquistato il diritto alla prima fase Play in quando domenica pomeriggio alle 19 a Cerreto affronterà l’OraSì Ravenna. Contro il quintetto di coach Gabrielli, 12° in classifica finale, la squadra di Andrea Niccolai si gioca il pass che porta al Palatriccoli di Jesi con la gara di spareggio per accedere ai Play off da 8° posizione del Girone B della serie B mercoledì 7 maggio alle ore 20,30.Nel senso che, chi vincerà a Jesi – Academy Basket, Ristopro o Ravenna – affronterà nel primo turno Play off Treviglio giunto al primo posto nel Girone A della serie B. 🔗 Domenica 4 maggio a Cerreto ore 19. La gara del Palatriccol il 7 maggio alle 20,30. Chi vince aapproderà al primo turnooff contro TreviglioVALLESINA, 2 maggio 2025 – Via alla fasein.con 18 vittorie ed altrettante sconfitte nella stagione regolare, nona posizione assoluta in classifica generale, ha conquistato il diritto alla prima fasein quando domenica pomeriggio alle 19 a Cerreto affronterà l’OraSì. Contro il quintetto di coach Gabrielli, 12° in classifica finale, la squadra di Andrea Niccolai si gioca ilche porta al Palatriccoli dicon la gara di spareggio per accedere aioff da 8° posizione del Girone B della serie B mercoledì 7 maggio alle ore 20,30.Nel senso che, chi vincerà a– Academy, Ristopro o– affronterà nel primo turnooff Treviglio giunto al primo posto nel Girone A della serie B. 🔗 .com

