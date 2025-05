Lanazione.it - "Bari-Pisa viviamola insieme", il sindaco annuncia due maxischermi all'Arena

, 2 maggio 2025 – In vista della partita, in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio "San Nicola" di, Il Comune, in collaborazione con ilSporting Club e grazie al lavoro svolto con la prefettura e tutte le componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza, ha organizzato l’installazione di un maxischermo a led all’Garibaldi per la proiezione dell’incontro. Il match sarà però visibile anche sul maxischermo già presente allo stadio per consentire una maggiore capienza. Per l'occasione, infatti, spiega una nota dell'amministrazione, "verranno aperte al pubblico, gratuitamente, la Curva Nord, dove il maxischermo sarà posizionato dietro la porta ed eventualmente la tribuna coperta, sfruttando il maxischermo già presente all’" “Siamo vicini a un traguardo atteso da moltissimo tempo – ha detto il, Michele Conti – e la partita di domenica potrebbe essere quella decisiva per coronare il grande percorso della squadra neroazzurra. 🔗 Lanazione.it