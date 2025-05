Barcellona nel mirino fasciature ai polsi sospette | Ogni medico lo sa

Barcellona-Inter, che si è giocata al Montjuic lo scorso mercoledì, ha appassionato anche chi non è tifoso né dei blaugrana né dei nerazzurri.Barcellona nel mirino, fasciature ai polsi sospette: "Non lo fanno per moda" (LaPresse) – Calciomercato.itE' stato un 3 a 3 spettacolare, che ha lasciato Ogni discorso qualificazione aperto. Si deciderà tutto al Meazza, il prossimo martedì 6 maggio alle ore 21.00, quando Inter e Barcellona si sfideranno per il match di ritorno. In palio c'è chiaramente la finale di Champions League.In questi giorni si sta chiaramente parlando ancora della sfida in Spagna: dalla doppietta di Dumfries al gol di Marcus Thuram, ma si è elogiato chiaramente il giovanissimo Yamal, che per molti è già il miglior giocatore al mondo.

