Barcellona Koundé salta il ritorno di Champions contro l’Inter | le alternative per Flick

Barcellona, Jules Koundé salterà la sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter: assenza pesante per Flick che studia le contromosse Il Barcellona dovrà fare a meno di Jules Koundé per il ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, un’assenza pesantissima per Flick, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino . 🔗 Calcionews24.com - Barcellona, Koundé salta il ritorno di Champions contro l’Inter: le alternative per Flick , Julessalterà la sfida didiLeague: assenza pesante perche studia lemosse Ildovrà fare a meno di Julesper ildella semifinale diLeague, un’assenza pesantissima per, che ha costruito gran parte della sua stagione sull’affidabilità del terzino . 🔗 Calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona Inter, altra tegola per Flick: problema al polpaccio per Kounde! In Spagna annunciano: «Salta il ritorno e il derby di Liga, gli esami…» - di RedazioneBarcellona Inter, altra tegola per Flick: problema al polpaccio per Kounde! In Spagna annunciano che salterà il ritorno Non solo Lautaro Martinez, il primo tempo di Barcellona Inter ha visto un altro giocatore infortunarsi, tra le fila dei blaugrana. Si tratta di Jules Koundé. Il difensore centrale francese ha chiesto il cambio prima della fine del primo tempo ed è stato sostituito da Eric Garcia. 🔗internews24.com

Barcellona, Lewandowski salta Real Madrid e Inter: out 2/3 settimane, a rischio il ritorno di Champions - Tegola importante per il Barcellona che perde Robert Lewandowski per infortunio: il centravanti polacco, uscito al 78` della sfida contro il... 🔗calciomercato.com

Barcellona, Lewandowski salta Real Madrid e Inter: out 2/3 settimane, a rischio il ritorno di Champions - Tegola importante per il Barcellona che perde Robert Lewandowski per infortunio: il centravanti polacco, uscito al 78` della sfida contro il... 🔗calciomercato.com