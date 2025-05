Barcellona Inter spagnoli sotto attacco | cosa non hanno perdonato in patria alla squadra di Flick

Barcellona Inter, retroguardia troppo molle: in Spagna non hanno perdonato i tre gol subiti dai nerazzurriMarca punge i catalani dopo Barcellona Inter, con alcune situazioni finite nel mirino della stampa spagnola.LA SFIDA – «Barcellona e Inter sono state protagoniste ieri sera di un’andata delle semifinali di Champions davvero spettacolare per chi guardava. Gol, ritmo, belle giocate. ma alcuni aspetti della prestazione dei giocatori allenati da Hansi Flick invitano a riflettere. L’approccio alla partita e le situazioni da palla inattiva sono finiti sotto la lente d’ingrandimento»Cubarsì ha parlato così dopo il match: «Dobbiamo essere autocritici, perché ci hanno creato pochissime occasioni ma sono riusciti a farci tre gol. Però non dobbiamo essere negativi: pensiamo alla gara di ritorno e al fatto che i tifosi ci daranno una mano. 🔗 Internews24.com - Barcellona Inter, spagnoli sotto attacco: cosa non hanno perdonato in patria alla squadra di Flick , retroguardia troppo molle: in Spagna noni tre gol subiti dai nerazzurriMarca punge i catalani dopo, con alcune situazioni finite nel mirino della stampa spagnola.LA SFIDA – «sono state protagoniste ieri sera di un’andata delle semifinali di Champions davvero spettacolare per chi guardava. Gol, ritmo, belle giocate. ma alcuni aspetti della prestazione dei giocatori allenati da Hansiinvitano a riflettere. L’approcciopartita e le situazioni da pinattiva sono finitila lente d’ingrandimento»Cubarsì ha parlato così dopo il match: «Dobbiamo essere autocritici, perché cicreato pochissime occasioni ma sono riusciti a farci tre gol. Però non dobbiamo essere negativi: pensiamogara di ritorno e al fatto che i tifosi ci daranno una mano. 🔗 Internews24.com

