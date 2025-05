Barcellona Inter entra nella storia di Nove | record di spettatori per l’emittente tv! I numeri della semifinale d’andata

Barcellona Inter entra nella storia di Nove: record di spettatori per l'emittente tv! I numeri della semifinale d'andata di Champions LeagueLo spettacolo offerto da Barcellona e Inter nella semifinale d'andata di Champions League andata in scena mercoledì sera è stato apprezzato anche dal grande pubblico. Come previsto dalle norme Agcom, la sfida è stata trasmessa in chiaro sul Nove e ha permesso all'emittente tv di stabilire il proprio record storico di share e spettatori. Ad entrare nei dettagli è Calcio e Finanza.Barcellona Inter – «La gara di Barcellona ha riscosso un grandissimo successo di pubblico in televisione. Infatti, la sfida è stata trasmessa in diretta in chiaro sul Nove, come previsto dalle norme Agcom che regolano la trasmissione degli eventi di Interesse nazionale. Lo stesso avverrà con la partita di ritorno che andrà in onda su TV8.

