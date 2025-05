Barcellona Flick pensa già al ritorno contro l’Inter | pronto un ampio turnover contro il Valladolid

Barcellona, pronto un ampio turnover contro il Valladolid: tutti i cambi di FlickNon solo l’Inter, ma anche il Barcellona effettuerà delle rotazioni in campionato con un occhio alla Champions League. Come riportato da Mundo Deportivo, il principale dubbio riguarda il ruolo di portiere, dove è in atto un ballottaggio tra l’ex Juventus Szczesny e Ter Stegen, che dovrebbe tornare in campo dopo un lungo infortunio. In difesa, Eric Garcia sarà schierato a destra, come già avvenuto nella partita contro l’Inter, a causa dell’infortunio di Koundé. Al centro della difesa ci saranno Araujo e Christensen, con Gerard Martin posizionato a sinistra e Balde pronto a subentrare per accumulare esperienza in vista della partita di martedì. A centrocampo, Gavi prenderà il posto di uno tra De Jong e Pedri, mentre Fermin Lopez giocherà al posto di Dani Olmo. 🔗 Internews24.com - Barcellona, Flick pensa già al ritorno contro l’Inter: pronto un ampio turnover contro il Valladolid unil: tutti i cambi diNon solo, ma anche ileffettuerà delle rotazioni in cnato con un occhio alla Chns League. Come riportato da Mundo Deportivo, il principale dubbio riguarda il ruolo di portiere, dove è in atto un ballottaggio tra l’ex Juventus Szczesny e Ter Stegen, che dovrebbe tornare in campo dopo un lungo infortunio. In difesa, Eric Garcia sarà schierato a destra, come già avvenuto nella partita, a causa dell’infortunio di Koundé. Al centro della difesa ci saranno Araujo e Christensen, con Gerard Martin posizionato a sinistra e Baldea subentrare per accumulare esperienza in vista della partita di martedì. A centrocampo, Gavi prenderà il posto di uno tra De Jong e Pedri, mentre Fermin Lopez giocherà al posto di Dani Olmo. 🔗 Internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai e Flick esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno - Verso Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai mentre Flick invece esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno. Ieri sera allo stadio olimpico Lluis Companys è andato in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Un match spettacolare, tra i più belli – finora – della fase a eliminazione diretta dell’attuale edizione della Coppa dei Campioni concluso 3-3. 🔗rompipallone.it

Verso Inter-Barcellona: dopo Inzaghi, anche Flick pensa al maxi turn-over. Cubarsì, Pedri, Yamal, chi può riposare - Poco tempo per recuperare le energie spese nell`avvincente 3-3 di mercoledì e per prepararsi alla battaglia decisiva di martedì prossimo, quando... 🔗calciomercato.com

Barcellona-Real Madrid, Flick non pensa all’Inter! Le formazioni ufficiali - Barcellona e Real Madrid scenderanno in campo alle ore 22 per la finale di Copa del Rey che si disputerà a Siviglia. Hansi Flick dimostra di non pensare affatto all’Inter, le formazioni ufficiali. GIOCATORI – Hansi Flick non fa sconti nella finale di Copa del Rey. Nonostante mercoledì prossimo ci sia l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro l’Inter l’allenatore tedesco si focalizza solamente alla partita odierna. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Verso Inter-Barcellona: dopo Inzaghi, anche Flick pensa al maxi turn-over. Cubarsì, Pedri, Yamal, chi può riposare; Barcellona, Flick pensa all’Inter col maxi turn-over: Raphinha e Yamal in panchina,Pedri…; Calcio news: ultime notizie di oggi; Flick detta le regole per la festa dopo il trionfo sul Real: il Barcellona pensa già all’Inter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Barcellona, Flick pensa all’Inter col maxi turn-over: Raphinha e Yamal in panchina,Pedri… - Le scelte dell'allenatore dei catalani in vista della sfida contro il già retrocesso Valladolid e in ottica ritorno a San Siro ... 🔗fcinter1908.it

Barcellona, Flick: "Lewandowski? Migliora più di quanto ci aspettassimo. Potrebbe esserci con l'Inter" - L`allenatore del Barcellona Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Real Valladolid e ha dato un importante aggiornamento. 🔗msn.com

Barcellona, Flick: "Lewandowski potrebbe esserci contro l'Inter" - Prima dell'Inter, semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì 6 maggio a San Siro, il Barcellona prova a concentrarsi sul campionato dove insegue il titolo. Alla vigilia della sfida ... 🔗sport.sky.it