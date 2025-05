Barcamenarsi

Barcamenarsi” sembrava trasformarsi in un atto di autoerotismo catalano. Un misto di esaltazione e incredulità, nel tempio della squadra più forte del mondo, mentre il cuore si catapultava oltre ogni ostacolo. Qualcosa che andava ben oltre le più rosee previsioni, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni.Poi lo spettacolare tacco di Tikus, dopo appena una trentina di secondi: un lampo che ha riportato alla mente il Trenza Rodrigo in un derby natalizio. E poi il raddoppio del Tulipano Nero. Poesia pura.Ma i vecchi lupi, con l’ormone calcistico ancora attivo, hanno subito capito che “Barça menarsi” significava proprio Barcamenarsi: destreggiarsi, cavarsela in situazioni difficili. 🔗 Ilnerazzurro.it - Barcamenarsi A cura di Flavio Verzola.Al raddoppio meraviglioso di Denzel, in perfetto stile figurina Panini – che tanto ha ricordato Djorkaeff contro la Roma, o ancor prima uno dei gol più incredibili di Kalle contro i Rangers – annullato per gioco pericoloso, il concetto di “” sembrava trasformarsi in un atto di autoerotismo catalano. Un misto di esaltazione e incredulità, nel tempio della squadra più forte del mondo, mentre il cuore si catapultava oltre ogni ostacolo. Qualcosa che andava ben oltre le più rosee previsioni, soprattutto alla luce delle ultime prestazioni.Poi lo spettacolare tacco di Tikus, dopo appena una trentina di secondi: un lampo che ha riportato alla mente il Trenza Rodrigo in un derby natalizio. E poi il raddoppio del Tulipano Nero. Poesia pura.Ma i vecchi lupi, con l’ormone calcistico ancora attivo, hanno subito capito che “Barça menarsi” significava proprio: destreggiarsi, cavarsela in situazioni difficili. 🔗 Ilnerazzurro.it

