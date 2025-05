Barbagianni ferito sul ciglio della strada ad Amaroni provvidenziale intervento dei carabinieri

Amaroni, carabinieri salvano un Barbagianni ferito, evidenziando l'impegno per la fauna protetta e la collaborazione con le comunità locali. 🔗 Notizie.virgilio.it - Barbagianni ferito sul ciglio della strada ad Amaroni, provvidenziale intervento dei carabinieri salvano un, evidenziando l'impegno per la fauna protetta e la collaborazione con le comunità locali. 🔗 Notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Incidente a Campagna: auto sbanda e finisce fuori strada, ferito un 66enne - Incidente, questa sera, intorno alle 19, in località San Vito, a Campagna. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori strada: soccorso dal Vopi il 66enne alla guida, condotto dai sanitari, in codice rosso, presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche... 🔗salernotoday.it

Strada Statale Appia, autovettura si ribalta: ferito un 43enne - Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 43 anni è rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada statale Appia Il sinistro è accaduto nel territorio di Airola in via Lavatoio nella tarda serata. Per cause in corso di accertamento la Lancia Delta che l’uomo conduceva è finita fuori controllo e si è ribaltata. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’ abitacolo ed ha atteso i soccorsi a bordo strada fino a che è stato trasportato all’Ospedale San Pio. 🔗anteprima24.it

Camion sbanda e finisce fuori strada, poi si ribalta nel fosso: un ferito - Tanta paura, ma nessuna conseguenza seria. E' il resoconto di un incidente stradale avvenuto mercoledì 26, quando un mezzo pesante che stava trasportando delle piante è uscito di strada mentre percorreva via Luigia, all’altezza dell’abitato di Lagosanto. Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Amaroni, i Carabinieri soccorrono un barbagianni ferito sul ciglio della strada; Amaroni (Cz), salvato un esemplare di Barbagianni ferito sul ciglio di una strada; In Calabria barbagianni ferito salvato dai carabinieri; Catanzaro, barbagianni ferito salvato dai Carabinieri: sarà curato e rimesso in libertà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barbagianni ferito arranca per strada, salvato dai carabinieri - Grazie ad una segnalazione arrivata da un cittadino, un giovane esemplare barbagianni, volatile che appartiene a una specie protetta, è stato salvato ad Amaroni, nel catanzarese, dai Carabinieri della ... 🔗cn24tv.it

Amaroni, i Carabinieri soccorrono un barbagianni ferito sul ciglio della strada - GIRIFALCO Continua incessante l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel campo del benessere e della salvaguardia della fauna. Infatti, grazie alla sua capillarità sul territorio, l’Arma con una costante ... 🔗corrieredellacalabria.it

Amaroni (Cz). Barbagianni in difficoltà sul ciglio della strada. Soccorso e messo in salvo - Ad Amaroni, su segnalazione di un cittadino, un giovane esemplare di volatile “barbagianni”, animale appartenente a specie protetta è stato salvato dai Carabinieri della Stazione di Girifalco ... 🔗ilmetropolitano.it