Baradello, all’interno del Parco della Spina Verde.“Nella zona del Parco delle. 🔗 Quicomo.it - Baradello, l’ombra del castello non basta a nascondere i rifiuti Una nuova segnalazione di degrado ambientale arriva da un cittadino comasco, che ha denunciato con una foto-segnalazione lo stato in cui versa il Parco delle Rimembranze, il prato situato sotto il Castel, all’interno del Parco della Spina Verde.“Nella zona del Parco delle. 🔗 Quicomo.it

Granfondo del Po, festa per mille. Sfilano le bici all’ombra del Castello. Torpedone colorato su due percorsi - La Granfondo del Po si conferma con grandi numeri. Si è tenuto ieri mattina l’appuntamento ciclistico ferrarese più atteso tra i ciclisti, che hanno partecipato numerosi, oltre mille gli iscritti finali partita all’ombra del Castello Estense. Atleti provenienti da diverse regioni e anche qualche ciclista straniero. Suggestiva come sempre la partenza, con un serpentone colorato di ciclisti che è proseguito per i due percorsi previsti dall’evento, quello ‘lungo’ di 139km e il ‘corto da 76,6 km. 🔗sport.quotidiano.net

Il castello ‘fantasma’ di Gesso: battaglie all’ombra delle mura - Bologna, 1 aprile 2015 – Razzie, assedi, battaglie. Nello sperone di roccia chiara visibile nella località di Gesso, lungo la strada che porta a Calderino, oggi diventato un percorso conosciuto da molti trekker, un tempo si ergeva un castello. Per raccontare le memorie che scaturiscono da quell’area, protagoniste del nostro podcast il Resto di Bologna, prendiamo spunto da un articolo uscito su ‘Nelle Valli Bolognesi’, magazine trimestrale di storia, tradizione e culture edito da Emil Banca e diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al Carlino. 🔗ilrestodelcarlino.it

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗foggiatoday.it

