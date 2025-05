Banksy e il palloncino a forma di cuore pezzo di muro all’asta a New York

all’asta a New York un grande pezzo di muro su cui Banksy ha dipinto un palloncino a forma di cuore ricoperto di cerotti. L’opera, intitolata “Battle to Survive a Broken Heart” (La battaglia per sopravvivere a un cuore spezzato), sarà esposta al pubblico per un mese a partire da martedì 6 maggio al Brookfield Place, un complesso commerciale e direzionale situato di fronte al World Trade Center, nella parte meridionale di Manhattan.Banksy, all’asta un muro di 4 tonnellateLa sezione di muro di quasi quattro tonnellate è una delle numerose opere guerrilla realizzate dal famoso artista britannico durante un mese di “residenza” a New York nel 2013. Secondo la casa d’aste Guernsey’s, parte del ricavato della vendita del 21 maggio sarà devoluto all‘American Heart Association. Maria Georgiadis, proprietaria dell’opera, ha detto che si tratta di una vendita dolceamara ma ricca di significato per la famiglia greco-americana. 🔗 Lapresse.it - Banksy e il palloncino a forma di cuore, pezzo di muro all’asta a New York Andràa Newun grandedisu cuiha dipinto undiricoperto di cerotti. L’opera, intitolata “Battle to Survive a Broken Heart” (La battaglia per sopravvivere a unspezzato), sarà esposta al pubblico per un mese a partire da martedì 6 maggio al Brookfield Place, un complesso commerciale e direzionale situato di fronte al World Trade Center, nella parte meridionale di Manhattan.undi 4 tonnellateLa sezione didi quasi quattro tonnellate è una delle numerose opere guerrilla realizzate dal famoso artista britannico durante un mese di “residenza” a Newnel 2013. Secondo la casa d’aste Guernsey’s, parte del ricavato della vendita del 21 maggio sarà devoluto all‘American Heart Association. Maria Georgiadis, proprietaria dell’opera, ha detto che si tratta di una vendita dolceamara ma ricca di significato per la famiglia greco-americana. 🔗 Lapresse.it

